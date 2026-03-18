Минцифры опубликовало законопроект о регулировании искусственного интеллекта. Он вводит понятие «суверенной» модели ИИ

Министерство цифрового развития разработало проект закона о государственном регулировании искусственного интеллекта (ИИ) в России. Документ размещен на cайте проектов нормативных правовых актов.

Законопроект предусматривает поддержку внедрения «суверенной» и «национальной» моделей ИИ. Под такими моделями понимаются те, которые проходят все стадии разработки и обучения в России, на российских наборах данных и под руководством российских граждан и компаний.

Также документ вводит понятие «доверенной» модели ИИ. Такая модель должна соответствовать требованиям по безопасности и качеству, которые установят власти, а также обрабатывать данные исключительно на территории РФ.

Кроме того, в проекте говорится, что внедряемые в РФ модели ИИ должны учитывать и уважать «российские традиционные духовно-нравственные ценности».

Законопроект Минцифры вводит рамочное регулировании ИИ в России, заявил РБК вице-премьер Дмитрий Григоренко. В частности, он впервые закрепляет на законодательном уровне само понятие искусственного интеллекта и вводит обязательную маркировку фото-, видео- и аудиоконтента, созданного при помощи ИИ, подчеркнул Григоренко.

Планируется, что законопроект вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Он еще не прошел через Госдуму.