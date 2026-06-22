Правительство изменило законопроект о регулировании ИИ в России. В нем по-прежнему есть «суверенные модели» ИИ, но их разрешат обучать не только на российских данных

Правительство подготовило новую версию законопроекта о регулировании искусственного интеллекта в России. По сравнению с первой версией, документ сильно сократился — сейчас в нем 13 статей вместо 21, сообщают РБК, «Известия» и «Коммерсант».

Законопроект теперь называется «О поддержке развития технологий ИИ» — вместо прежнего «Об основах госрегулирования сфер применения технологий ИИ». Документ уже не касается искусственного интеллекта в целом, а сконцентрирован на разработке, внедрении и применении больших фундаментальных моделей ИИ.

В новой версии также нет понятия «доверенной» модели ИИ, которую власти ранее предполагали допускать к использованию в государственных системах и на значимых объектах критической информационной инфраструктуры. В документе остались только «суверенные» и «национальные» модели. К ним будут причислять модели, разработанные российскими юрлицами. Они должны обрабатывать запросы пользователей и хранить данные на территории России, соответствовать российскому законодательству и духовно-нравственным ценностям.

Источник РБК на IT-рынке пояснил, что под критерии суверенной большой фундаментальной модели подходит модель «Сбера», а национальной — «Яндекса».

Кроме того, из законопроекта убрали требование о том, чтобы модели, претендующие на статус «суверенных» или «национальных», обучались только на данных российского происхождения, а также чтобы их создавали только граждане РФ.

«Известия» пишут, что в новой версии законопроекта нет положений, позволяющих государству запрещать использования в России зарубежных нейросетей. Зампред правительства Дмитрий Григоренко отметил, что бизнес сохранит право самостоятельно выбирать технологические решения, которые наиболее эффективно отвечают его задачам. По словам опрошенных изданием экспертов, многие российские ИИ-сервисы собраны на открытых зарубежных моделях (например, DeepSeek). Запрет на их использование остановил бы работающие продукты.

Первую версию законопроекта раскритиковали представители российского бизнеса. Они утверждали, что в случае его принятия затраты компаний на внедрение ИИ вырастут, вывод продуктов на рынок замедлится, разработки перенесут в другие юрисдикции, а доступ россиян к передовым технологиям будет ограничен.

Больше всего претензий у экспертов вызвали требования законопроекта к «суверенным» и «национальным» моделям ИИ, стадии разработки и обучения которых должны проходить в России, на российских наборах данных и под руководством российских граждан и компаний. Компании отмечали, что у России сейчас нет моделей, соответствующих всем заявленным критериям «суверенности», так как все российские разработки используют зарубежные компоненты и открытые датасеты.

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