Российский бизнес раскритиковал законопроект о регулировании искусственного интеллекта, предусматривающий, в числе прочего, «суверенную» модель ИИ

Крупнейшие российские компании и бизнес-объединения считают, что принятие законопроекта «Об основах государственного регулирования сфер применения технологий искусственного интеллекта в России» в текущем виде приведет к рискам для бизнеса и граждан.

Это, пишет РБК, следует из отзывов на проект, опубликованных на портале regulation.gov.ru. В обсуждении участвовали более 150 экспертов, в том числе представители «Роснефти», «Россетей», Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), Ассоциации цифровых платформ (АЦП), Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), Торгово-промышленная палаты (ТПП), «Мегафона», объединенной компании Wildberries и Russ и другие.

Участники обсуждения считают, пишет РБК, что, если законопроект будет принят в нынешнем виде, то затраты компаний на внедрение искусственного интеллекта (ИИ) вырастут, вывод продуктов на рынок замедлится, разработки перенесут в другие юрисдикции, а доступ россиян к передовым технологиям, например диагностики и лечения, будет ограничен.

Больше всего претензий у экспертов вызвали требования законопроекта к «суверенным» и «национальным» моделям ИИ. Под такими моделями понимаются те, которые проходят все стадии разработки и обучения в России, на российских наборах данных и под руководством российских граждан и компаний.

Так, «Роснефть» в своем отзыве назвала это требование технически невыполнимым, указав, что релевантных данных на русском языке в открытых источниках недостаточно, а необходимая вычислительная инфраструктура еще не создана. ТПП, АЕБ и АЦП в своих отзывах указали, что в России сейчас нет моделей, соответствующих всем заявленным критериям «суверенности», так как все российские разработки используют зарубежные компоненты и открытые датасеты. АПКИТ, в свою очередь, обратила внимание на неопределенность в различии между «суверенной» и «национальной» моделями — основные требования к ним в законе едины, а специфика не раскрыта.

Претензии у экспертов также возникли и к другим положениям законопроект, пишет РБК, в том числе к требованию использовать только «доверенные» модели, которые должны соответствовать требованиям по безопасности и качеству, установленным властями, и обрабатывать данные исключительно на территории РФ.

АЕБ также раскритиковала принцип «учета и уважения традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Понятия «высокие нравственные идеалы», «приоритет духовного над материальным», «крепкая семья» не являются правовыми категориями и не могут служить основанием для юридически значимых решений о допуске модели на рынок, указали представители ассоциации.

Из материалов Regulation.gov.ru следует, что Минцифры частично учло упомянутые предложения участников рынка при корректировке законопроекта.

Проект закона о государственном регулировании искусственного интеллекта (ИИ) в России был опубликован Минцифры на cайте проектов нормативных правовых актов в середине марта. Публичное обсуждение документа проходило с 18 марта по 15 апреля. На рассмотрение Госдумы законопроект пока не вносился.