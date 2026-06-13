Как искусственный интеллект повлияет на рынок труда The Wall Street Journal спросил об этом экономистов ведущих вузов, советников Белого дома и нобелевского лауреата

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Американский The Wall Street Journal провел опрос на тему того, как развитие искусственного интеллекта скажется на рынке труда — улучшит ли ИИ положение работников или наоборот приведет к массовым увольнениям. В опросе приняли участие 16 ведущих экономистов — ученые, глубоко вовлеченные в вопросы изучения ИИ, профессора самых престижных вузов, бывшие высокопоставленные советники Белого дома, а также лауреат Нобелевской премии по экономике 2024 года Дарон Асемоглу. Эксперты WSJ сошлись во мнении, что в краткосрочной перспективе ИИ повысит производительность труда, однако лишь немногие из них согласны, что это в дальнейшем приведет к появлению новых рабочих мест. Экономисты придерживаются противоположных позиций о гарантиях занятости в эпоху ИИ, но считают, что освоение ИИ-инструментов может помочь работникам избежать увольнения. В числе главных бенефициаров ИИ могут оказаться небольшие компании и стартапы, которые благодаря новым технологиям изменят свой подход к найму персонала, полагают эксперты. Вот некоторые цитаты из опроса.

Что произойдет с людьми, потерявшими работу из-за ИИ?

Дарон Асемоглу

профессор Массачусетского технологического института, лауреат Нобелевской премии по экономике 2024 года

Есть множество свидетельств тому, что эти работники окажутся в проигрыше и неравенство вырастет. Так и китайский импорт и внедрение роботов имели негативные долгосрочные последствия, поскольку они стали внезапными, а затронутые ими рабочие места были сосредоточены на определенных местных рынках труда.

Дэвид Деминг

декан Гарвардского колледжа и профессор Гарвардского университета

Это зависит от альтернатив, которые есть у них в распоряжении. Развитие коммутационных технологий (например, появление дисковых телефонов) мгновенно вытеснило с рынка операторов телефонных станций. Эта профессия исчезла в одночасье. Но молодые женщины, которые могли бы стать телефонистками, вместо этого стали стенографистками, администраторами и официантками. Это демонстрирует важность гибкости в образовании и обучении. Люди — вот универсальная технология!

Джошуа Ганс

профессор Школы менеджмента Ротмана при Университете Торонто

Их наймут в других сферах. Мы наблюдаем значительную безработицу и снижение заработной платы только, когда технологические изменения приводят к исчезновению отрасли в конкретном регионе, откуда не переезжают люди.

Дэвид Отор

профессор Массачусетского технологического института

Если все получится, мы станем значительно продуктивнее и потенциально богаче. Но насколько широко будут распространены эти достижения и смогут ли служащие, чья карьера окажется разрушенной, успешно адаптироваться к новым условиям, — все это зависит не от технологий. Это зависит от общественных институтов и политики, которые мы выработаем для того, чтобы распределить выгоды и компенсировать издержки. У Соединенных Штатов нет успешной истории ни того, ни другого. Сейчас мы к этому не готовы, и большинство сигналов из Вашингтона и Кремниевой долины говорят: пусть все будет как есть и к черту последствия.

Ребекка Хендерсон

профессор Гарвардской школы бизнеса

Исходя из исторических данных, если перемены окажутся настолько масштабными, как я ожидаю, работники очень сильно разозлятся и изменят политическую ситуацию. Но, конечно, я понятия не имею! Думаю, мы никогда раньше не наблюдали ничего подобного, развивающегося в таком масштабе и с такой скоростью. Это будет безумное приключение!

Каким будет эффект ИИ на рынок труда через пять лет?

Аджай Агравал

профессор Школы менеджмента Ротмана при Университете Торонто

Сейчас мы находимся в переходном периоде. Мы видим потенциал ИИ, но наши организационные системы еще не полностью адаптировались. В течение следующих пяти-десяти лет по крайней мере одна ведущая компания на каждом рынке, вероятно, найдет способ перейти к гораздо более продуктивному системному решению. Например, вместо того, чтобы просто выплачивать компенсацию после аварии, страховая компания может изменить свое ценностное предложение с «ремонта и замены» на «прогнозирование и предотвращение».

Влияние на рынок труда сместится от ускорения процессов к выполнению других задач, что потребует существенной реорганизации человеческих ролей.

Дэвид Отор

профессор Массачусетского технологического института

Мы пока не наблюдаем явных последствий для рынка труда, но я ожидаю их в течение пяти-десяти лет. Некоторые профессии станут более квалифицированными и высокооплачиваемыми: меньше людей будут выполнять более сложную работу, используя более совершенные инструменты. Другие станут более доступными, поскольку ИИ снизит порог квалификации для входа. Например, медсестра-практикант, использующая диагностический ИИ, сможет справляться со случаями, которые раньше требовали участия врача.

Томас Филипсон

почетный профессор Чикагского университета, бывший заместитель главы Совета экономических советников Белого дома, член экономического консультативного совета Anthropic

Технология произведет два хорошо изученных компенсирующих эффекта, влияющих на спрос на рабочую силу в отдельно взятой отрасли. Первый — это вытеснение рабочей силы для более дешевого производства продукции, но при этом он снизит цены для потребителей. Что в свою очередь приведет к компенсирующему эффекту увеличения объема продаж и, следовательно, к росту спроса на рабочую силу.

Какие категории служащих с наибольшей вероятностью пострадают от распространения ИИ?

Джастин Вулферс

профессор Мичиганского университета

Я считаю, что поскольку ИИ выполняет когнитивную работу, то это революция, направленная непосредственно против офисных работников. Теперь я понимаю, что чувствовали «синие воротнички» в 1970-х годах!

Дэвид Отор

профессор Массачусетского технологического института

Опытные работники, занимающиеся рутинной обработкой информации — урегулирование страховых случаев, перевод документов, написание стандартных рекламных текстов — сталкиваются с реальным риском увольнения. С другой стороны, новички могут извлечь выгоду: ИИ может сократить кривую обучения, позволяя менее опытным работникам быстрее достигать более высоких результатов.

Марта Гимбел

исполнительный директор и соучредитель Лаборатории бюджета Йельского университета, бывший старший советник Совета экономических советников Белого дома

Возможно, как многие и предполагают, поначалу сильнее пострадают молодые люди. Но они находятся на более ранних этапах карьеры, и это дает им больше времени для перехода на новую работу. Работникам старшего возраста, которые подолгу работают на одном месте, а затем теряют работу, может быть сложнее найти новую.

Какие профессии выиграют от использования ИИ?

Дэвид Отор

профессор Массачусетского технологического института

Наибольшую пользу от ИИ извлекут профессии, в которых технология усиливает дорогостоящие знания, например, диагностическая медицина, инженерия, научные исследования. ИИ позволяет специалистам делать больше, быстрее и с меньшим количеством вспомогательного персонала. Наибольшему риску подвергаются профессии, которые зеркально отражают ИИ: например, должности по обработке информации в больших масштабах без глубокой специализации.

Сравним водителей грузовиков и сотрудников колл-центров. Это большие и примерно сопоставимые по численности группы, хотя среди водителей грузовиков непропорционально много мужчин, а среди сотрудников колл-центров — непропорционально много женщин, и, как вы можете догадаться, водители грузовиков зарабатывают значительно больше. Но для вытеснения водителей грузовиков требуется замена большого физического капитала: самих грузовиков. Уничтожать эту имеющуюся базу не имеет смысла, поэтому существующие грузовики будут оставаться в эксплуатации еще десятилетие или два, пока старое поколение не уступит место своим автономным преемникам. Вытеснение же сотрудников колл-центров требует лишь обновления программного обеспечения.

Аджай Агравал

профессор Школы менеджмента Ротмана при Университете Торонто

Профессии, требующие принятия сложных решений, — такие как стратегическое планирование, медицинское лечение и научные исследования — будут стремительно развиваться. В зоне риска те профессии, где основным результатом остается стандартизированный когнитивный продукт, который может воспроизвести ИИ: базовое программирование, рутинный бухгалтерский учет или копирайтинг начального уровня.

Раффаэлла Садун

профессор Гарвардской школы бизнеса

Меня интригует возможность демократизации знаний внутри компаний с помощью ИИ, помогающая сотрудникам выходить за рамки своей непосредственной экспертизы и расширять навыки в областях, в которых в противном случае им потребовалась бы помощь специалистов. Вот некоторые примеры. Младший сотрудник, обучающийся взаимодействию с клиентами с помощью ИИ-тренера. Рабочий, решающий проблемы технического обслуживания с помощью ИИ и без привлечения опытных инженеров. Сотрудники научно-исследовательского предприятия, внедряющие в свою инженерную работу стратегическое мышление ИИ для получения инновационных рекомендаций.

Если ИИ удешевит интеллектуальный труд, повысится ли ценность работы в офисе и навыков личного общения?

Паскуаль Рестрепо

доцент Йельского университета и член экономического консультативного совета Anthropic

По крайней мере, на начальном этапе. Это основной принцип: если ИИ снижает стоимость рутинной работы, он повышает ценность всего остального.

Майкл Стрейн

директор по исследованиям экономической политики Американского института предпринимательства

Распространение ИИ-инструментов должно стать тревожным сигналом для сторонников работы из дома.

Раффаэлла Садун

профессор Гарвардской школы бизнеса

Да. По мере того, как ИИ берет на себя все больше кодифицируемой работы с знаниями, приоритет будет смещаться в сторону принятия решений, убеждения и координации — способностей, которые по своей природе являются межличностными. Внутри организаций ИИ уже создает победителей и проигравших, и способность управлять этим процессом — создавать коалиции, преодолевать сопротивление и помогать людям адаптироваться — будет становиться все более ценной. По сути это навыки, необходимые для личного общения.

Дарон Асемоглу

профессор Массачусетского технологического института, лауреат Нобелевской премии по экономике 2024 года

Межличностные и социальные навыки станут еще важнее. Это особенно актуально, если ИИ смогут перенаправить на работу и сотрудничество с сотрудниками в офисе.

Как людям подготовиться?

Джастин Вулферс

профессор Мичиганского университета

Покупайте акции компаний-разработчиков искусственного интеллекта. Шутка! Критическое мышление останется критически важным. Постарайтесь стать на своей работе самым подкованным человеком в вопросах ИИ. Тогда именно вы почувствуете потенциал и поведете свою компанию к его реализации.

Аджай Агравал

профессор Школы менеджмента Ротмана при Университете Торонто

Прекратите обучать себя навыкам прогнозирования. Если вы изучаете что-то, чему машина может научиться на основе исторических данных, ваши навыки превращаются в товар. Вместо этого сфокусируйтесь на навыках принятия решений и грамотности в области ИИ. Студенты: сосредоточьтесь на навыках «более высокого порядка» — выявлении проблем и принятии решений (взвешивании компромиссов). Работники: научитесь управлять ИИ-инструментами. Наиболее продуктивными работниками станут не те, кто лучше всех умеет программировать или писать, а те, кто обладает способностью принимать решения, каким результатам ИИ можно доверять и как интегрировать их в более широкую систему. Вы должны быть тем человеком, кто решает, что делать, а не тем, кто это выполняет.

Николас Блум

профессор Стэнфордского университета

Продолжайте получать образование. Исторически образование всегда было хорошей защитой от новых технологий. Образованные люди более гибкие, поэтому образование имеет ключевое значение для нас и наших детей.

Раффаэлла Садун

профессор Гарвардской школы бизнеса

Молодым студентам я рекомендую выбрать область, к которой они действительно испытывают страсть. Учитывая неопределенность и грядущие перемены, именно страсть поддерживает мотивацию к постоянному обучению и адаптации. Но сочетайте эту страсть с готовностью экспериментировать и осваивать ИИ в своей области.

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