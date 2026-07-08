Еще в двух регионах России введут продажу бензина по номерам машин

В Нижегородской области с 9 июля собираются начать продавать бензин по очереди, которая будет определяться первой цифрой автомобильного номера, сообщило правительство региона.

Так, по четным датам можно будет заправить автомобили с номерами, начинающимися на четное число — 0, 2, 4, 6, 8. По нечетным датам на нечетное — 1, 3, 5, 7, 9.

Новое правило распространят на все заправки «Лукойла», «Газпром нефти» и «Татнефти», кроме АЗС на федеральной трассе М-12.

Продажу по системе четных и нечетных номеров могут ввести и в Липецкой области. Оперативный штаб региона рассмотрит этот вопрос 8 июля, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Первым регионом, который ввел эту систему на фоне топливного кризиса в России, стала Орловская область, это случилось 4 июля. Губернатор региона Андрей Клычков утверждал, что очереди на АЗС по итогам первого дня продажи по новым правилам были минимальными.

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