Губернатор Орловской области предложил продавать бензин по номерам машин

Исправление. Изначально в новости говорилось, что новое правило вступит в силу уже 4 июля. Однако, по словам Клычкова, это лишь его предложение и решение о таком порядке продажи бензина окончательно еще не принято. Мы исправили эту новость и приносим извинения читателям за неточность.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил продавать бензин на заправках «Роснефти» и «Газпрома» по очереди, которая будет определяться первой цифрой автомобильного номера. Об этом он рассказал в прямом эфире во «ВКонтакте».

Клычков предложил ввести новый порядок с субботы, 4 июля, на 57 заправках двух сетей. Так, согласно его идее, 4 июля смогут заправиться автомобили с номерами, начинающимися на 0 и 1, в воскресенье — с 2 и 3, в понедельник — с 4 и 5, и так далее, по порядку до 9. Объем топлива для продажи при этом предлагается повысить с 30 до 50 литров в одни руки.

Водители с номерами, зарегистрированными в других регионах, смогут заправить машины на трех отдельных АЗС в Орле. «Для меня приоритет — жители Орловской области, а не транзитные автомобили или те, кто просто проезжает мимо», — подчеркнул Клычков.

Эта мера, по словам губернатора, снизит ажиотаж и обеспечит водителей топливом на полторы-две недели. Ограничения и очереди по номерам отменят, когда спадет ажиотаж.

«Мы проработали эти предложения. В среду будем выносить [их] на штаб с силовиками для того, чтобы принять это решение и запустить его в регион», — сказал глава региона.

В Орловской области уже действуют ограничения на продажу топлива. С 24 июня власти региона установили лимит по продаже бензина на одного человека: не более 30 литров для заправок городах и не более 50 литров на трассе.

Топливный кризис в России усугубился в мае на фоне ударов украинских беспилотников по нефтяным предприятиям страны. Ограничения на продажу бензина ввели более чем в 20 регионах.