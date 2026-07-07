Турция выслала активистку Ариадну Литвинову (в России ее обвиняют в «дискредитации» армии), потому что она просрочила срок безвизового пребывания в стране

Российскую активистку Ариадну Литвинову, на которую в РФ заведено уголовное дело о «дискредитации» армии, депортировали из Турции в Россию из-за того, что у нее не было документов для пребывания в стране. Об этом «Русской службе Би-би-си» рассказал ее отец Валерий Крыжановский, живущий в Турции.

Он заявил, что Литвинова приехала к нему в сентябре 2025 года из-за уголовного преследования в России. В мае нынешнего года между ними произошел некий конфликт, после которого он с новой женой вызвали полицию. Подробностей конфликта он не привел.

Крыжановский не стал писать заявление на дочь, но полицейские все равно забрали ее, так как срок безвизового пребывания в стране у активистки закончился, а оформить ВНЖ ей не смогли.

По его словам, Литвинова больше месяца находилась в депортационном центре. Пока она там находилась, связи с ней не было, утверждает Крыжановский. О депортации дочери он узнал из СМИ.

Пресс-служба петербургских судов сообщила 7 июля, что Куйбышевский суд Петербурга изменил меру пресечения Литвиновой с запрета определенных действий на заключение под стражу. Источник «Бумаги», знакомый с делом Литвиновой, сообщил, что информация пресс-службы судов «не является новой». По его словам, днем 7 июля активистка еще находилась в Москве.

О том, что Турция депортировала Литвинову в Россию, стало известно 5 июля. Телеграм-канал «Тюремный адвокат» писал, что Литвинова попала в Россию по процедуре депортации, а не экстрадиции. Канал также сообщал, что Литвинову, вероятно, задержали, когда она прилетела в московский аэропорт Внуково, после чего ее отправили в Петербург.

Ариадну Литвинову в феврале 2025 года задержали в Петербурге за надписи «Убийцы. Мир Украине. Свободу политзаключенным» на баннерах провоенной выставки возле арки Главного штаба. Первоначально на Литвинову завели дело по статье о вандализме, позднее статью заменили на «дискредитацию» армии. Сначала ее отправили в СИЗО, но потом изменили меру пресечения на запрет определенных действий. Оказавшись на свободе, Литвинова покинула Россию и уехала в Турцию.

Литвинова была студенткой полицейского колледжа, но ушла оттуда в 2023 году из-за, по ее словам, пропаганды войны.

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