Турция депортировала в Россию активистку Ариадну Литвинову. В РФ ее обвиняют в «дискредитации» армии за антивоенную надпись

Турция депортировала россиянку Ариадну Литвинову, объявленную в розыск по обвинению в «дискредитации» армии за антивоенные надписи. По данным телеграм-канала «Тюремный адвокат», Литвинову отправили в Россию 4 июля с тех пор связи с ней нет.

Представители «Тюремного адвоката» сообщили изданию «Вот так», что Литвинову, вероятно, задержали по прилете в аэропорт Внуково и везут в Санкт-Петербург, где поместят в СИЗО.

Ариадну Литвинову в феврале 2025 года задержали в Петербурге за надписи «Убийцы. Мир Украине. Свободу политзаключенным» на баннерах провоенной выставки возле арки Главного штаба.

На Литвинову первоначально завели дело по статье о вандализме, позднее статью заменили на «дискредитацию» армии. Сначала ее отправили в СИЗО, но потом сменили меру пресечения на запрет определенных действий. Литвинова, оказавшись на свободе, покинула Россию и уехала в Турцию, где живет ее отец. В России ее объявили в розыск.

«Медиазона» обращает внимание на то, что в сообщении «Тюремного адвоката» говорится о депортации, а не об экстрадиции Литвиновой. Какие законы Турции она нарушила, не уточняется.

Литвинова была студенткой полицейского колледжа, но ушла оттуда в 2023 году из-за, по ее словам, пропаганды войны.

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