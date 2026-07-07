Принц Гарри проиграл иск к издателю Daily Mail. Он обвинял журналистов в нарушении права на частную жизнь

Герцог Сассекский, принц Гарри и еще шесть истцов проиграли в Высоком суде Лондона дело о нарушении права на неприкосновенность частной жизни против издателя газет Daily Mail и Mail on Sunday.

Как сообщает BBC News, группа истцов, в которую входят принц Гарри, певец Элтон Джон и актриса Элизабет Херли, подала иск против компании Associated Newspapers Limited (ANL), обвинив ее в незаконном сборе информации. Издатель отверг все обвинения, назвав их «нелепыми».

Суд рассматривал иск больше двух месяцев. Среди прочего истцы заявили, что ANL привлекала частных детективов для незаконного прослушивания их голосовой почты, телефонных разговоров, а также получения конфиденциальных персональных данных.

Согласно решению судьи, истцам не удалось доказать обвинения в незаконном сборе информации. Он назвал их обвинения серьезными, отметив, что они требуют более убедительных доказательств.

ANL в своем заявлении приветствовала решение суда, назвав его «огромной победой для Daily Mail и ее журналистов».

Решение суда по иску к ANL совпало с визитом принца Гарри в Великобританию. 7 июля герцог находится в Лондоне, где принимает участие в мероприятии, посвященном .

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и дети пары — сын Арчи и дочь Лилибет — не приехали с принцем в Лондон из соображений безопасности. Хотя ранее сообщалось, что семья может посетить Великобританию полным составом впервые за четыре года.

Принц Гарри в 2020 году отказался от исполнения обязанностей члена королевской семьи и уехал с семьей в США. Его лишили британской вооруженной охраны.

еще об отношениях принца Гарри к таблоидам и папарацци

В Нью-Йорке папарацци два часа преследовали принца Гарри и Меган Маркл — на машинах, скутерах и даже велосипедах Погоня едва не привела к нескольким авариям. Мэр Нью-Йорка напомнил, как в автокатастрофе погибла мать Гарри принцесса Диана

еще об отношениях принца Гарри к таблоидам и папарацци

В Нью-Йорке папарацци два часа преследовали принца Гарри и Меган Маркл — на машинах, скутерах и даже велосипедах Погоня едва не привела к нескольким авариям. Мэр Нью-Йорка напомнил, как в автокатастрофе погибла мать Гарри принцесса Диана