Меган Маркл и принц Гарри вечером 16 мая 2023 года в Нью-Йорке MEGA / GC Images / Getty Images

В Нью-Йорке папарацци устроили «почти катастрофическую» погоню за принцем Гарри и его женой Меган Маркл, в результате чего чуть не произошло несколько аварий. Об этом говорится в заявлении представителя принца. По его словам, погоня продолжалась в течение двух часов, автомобиль с Гарри и Меган преследовали «полдюжины машин с тонированными стеклами». В автомобиле вместе с принцем и его женой находилась мать Меган Маркл Дория Рэгланд.

Инцидент произошел вечером 16 мая, когда принц Гарри и Меган Маркл возвращались с церемонии вручения наград Women of Vision, которые присуждает фонд Ms. Foundation for Women. Меган Маркл получила награду за вклад в защиту прав женщин.

«Би-би-си» сообщает, что Гарри, Меган и ее мать ушли с мероприятия примерно в 10 часов вечера по местному времени. На опубликованных фотографиях можно увидеть, как они проходят через толпу журналистов и фотографов, после чего садятся в черный внедорожник.

Как пишет Sky News, преследовавшие Гарри и Меган папарацци нарушали правила дорожного движения. Кроме того, один из водителей разговаривал по телефону за рулем, а другой пытался сделать снимки, управляя автомобилем. По словам представителя принца, погоня чуть не привела к столкновениям с другими машинами, пешеходами и двумя офицерами нью-йоркской полиции.

Департамент полиции Нью-Йорка выступил с заявлением, в котором говорится, что полиция оказывала помощь службе охраны, сопровождавшей Гарри и Меган. В полиции отметили, что большое количество фотографов «затрудняло транспортировку» принца и его жены. «Герцог и герцогиня Сассекские прибыли в пункт своего назначения. Никаких сообщений о столкновениях, вызовах полиции, полученных травмах и связанных с этим задержаниях не поступало», — говорится в сообщении.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс назвал действия участников инцидента «безрассудными и безответственными», напомнив, что мать Гарри принцесса Диана погибла в 1997 году в , когда ее преследовали папарацци. «Понятно, что папарацци хотят сделать удачный снимок, они хотят получить историю, но общественная безопасность всегда должна быть на первом плане», — приводит его слова CNN.

Журналисты также поговорили с одним из сотрудников службы безопасности Гарри и Меган Крисом Санчесом. По его словам, он «никогда не видел и не испытывал ничего подобного». Санчес заявил, что во время погони несколько раз чувствовал, что «люди были в опасности», так как папарацци выезжали на пешеходную часть дороги и ехали на красный свет. «В какой-то момент они заблокировали машину и начали фотографировать, а мы не могли выйти», — рассказал сотрудник службы безопасности. Он описал обстановку как «очень хаотичную» и отметил, что в погоне участвовали папарацци не только на машинах, но и на скутерах и даже велосипедах. Санчес также рассказал, что Гарри и Меган несколько раз пересаживались из одной машины в другую.

Принц Гарри в документальном сериале «Гарри и Меган», который вышел в конце 2022 года, рассказывал, что с детства испытывал постоянное присутствие папарацци в своей жизни. По его словам, его мать принцесса Диана пыталась оберегать семью от излишнего внимания, но журналисты все время находились рядом. После смерти Дианы, отметил Гарри, папарацци переключили свое внимание на ее детей.