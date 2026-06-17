«Би-би-си»: принц Гарри и Меган Маркл привезут детей в Великобританию впервые за четыре года

Герцог и герцогиня Сассексские, принц Гарри и Меган Маркл, в июле приедут из США в Великобританию со своими детьми, семилетним Арчи и пятилетней Лилибет, узнала «Би-би-си».

Это будет первый визит младшего сына короля Карла III с семьей за последние четыре года. Гарри и Меган живут в Калифорнии.

Неизвестно встретится ли король Великобритании с внуками. Карл III видел Арчи и Лилибет только один раз: на праздновании 70-летия коронации королевы Елизаветы II в 2022 году.

Принц Гарри ранее говорил, что хочет привезти детей на родину и помириться с королевской семьей.

Принц Гарри в 2020 году отказался от исполнения обязанностей члена королевской семьи и уехал с семьей в США. Его лишили британской вооруженной охраны.

Принц пытался оспорить это решение в суде, но безуспешно. Он настаивал, что ему необходима такая охрана на время визита в Великобританию, в том числе, чтобы привезти в страну семью.

В марте 2023 года Гарри и Меган Маркл дали большое интервью Опре Уинфри. Среди прочего, они рассказали, что некий член королевской семьи беспокоился о том, насколько темнокожим будет сын пары, а отказ от королевских обязанностей поссорил Гарри с отцом, королем Карлом III.

Интервью принца Гарри и реакция на него

«Я не знаю, сколько еще осталось моему отцу». Принц Гарри предложил королевской семье помириться Букингемский дворец в ответ «закатывает глаза»

Интервью принца Гарри и реакция на него

«Я не знаю, сколько еще осталось моему отцу». Принц Гарри предложил королевской семье помириться Букингемский дворец в ответ «закатывает глаза»