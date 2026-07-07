Forbes и РБК: «Яндекс» планирует сокращения персонала в своем маркетплейсе. В компании заявили, что проведут «ротацию» сотрудников

Руководство «Яндекс Маркета» провело встречу с сотрудникам, на которой сообщило о планах сократить штат подразделения и бюджет. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник на рынке электронной коммерции.

О планах «Яндекса» сократить часть сотрудников в «Яндекс Маркете» и бюджет маркетплейса рассказали источники Forbes. В распоряжении издания также есть данные внутреннего сервиса, в котором сотрудники компании публикуют обращения к руководству. Там появились вопросы о возможных увольнениях в маркетплейсе и выплатах по сокращению.

Представитель «Яндекса» в комментарии изданиям не подтвердил планы по сокращению сотрудников «Маркета». По его словам, компания «пересматривает структуру команд, чтобы сосредоточить ресурсы на ключевых проектах». В «Яндексе» заявили, что отказываются от «непрофильных проектов и дублирующих функций», а маркетинговый бюджет направят «на то, что важнее для маркетплейса, — на улучшение условий для продавцов и специальные предложения для покупателей».

Изменения затронут до 15% нынешних сотрудников «Маркета», но компания планирует «найти ротацию внутри „Яндекса“ для максимального количества людей».

Сколько человек работают в «Яндекс Маркете», неизвестно. РБК отмечает, что общая численность персонала «Яндекса» по итогам первого квартала 2026 года составила 92 тысячи человек.

В середине марта «Коммерсант» сообщал, что «Яндекс» может приступить к закрытию «отдельных бизнес-направлений» и «оптимизировать» в них штат. По информации издания, сокращения коснутся одного из ключевых направлений компании — «Поисковые сервисы и ИИ». Там планируют оптимизировать коммерческий департамент и отдельные продукты, в том числе сервис маркетинговых исследований «Яндекс Взгляд». В «Яндексе» информацию «Коммерсанта» называли не соответствующей действительности.

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