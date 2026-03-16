«Коммерсант» сообщил о планах «Яндекса» провести сокращения. Компания это отрицает

«Яндекс» в 2026 году может приступить к закрытию «отдельных бизнес-направлений» и «оптимизировать» в них штат, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники на IT-рынке.

По информации издания, сокращения коснутся одного из ключевых направлений компании — «Поисковые сервисы и ИИ». Там планируют оптимизировать коммерческий департамент и отдельные продукты, в том числе сервис маркетинговых исследований «Яндекс Взгляд». Один из собеседников «Коммерсанта» рассказал, что один из рекламных отделов коммерческого департамента «Поисковых сервисов и ИИ» был практически полностью сокращен, а для СМБ-отделов (ответственных за малый и средний бизнес) ввели дополнительную команду контроля качества работы персонала.

По словам источника газеты, компания решила оптимизировать направление «Поисковые сервисы и ИИ» на фоне «плохих публичных финансовых результатов». Прирост выручки составил 10% по итогам 2025 года — в несколько раз ниже, чем у других крупных бизнес-направлений. При этом направление «Поисковые сервисы и ИИ» занимает 34% в общей структуре доходов холдинга и является вторым по значимости.

После выхода материала «Коммерсанта» «Яндекс» опубликовал заявление, в котором отрицает, что в компании планируются сокращения.

«Сведения о том, что компания планирует закрыть отдельные бизнес-направления и провести сокращение сотрудников, не соответствуют действительности. Яндекс продолжает активно нанимать сотрудников в разные сервисы, направления и бизнес-группы — по итогам 2025 года численность основного персонала увеличилась на 9% и превысила 31 500 человек. Сейчас в Яндексе открыто почти 1 300 вакансий», — говорится в сообщении.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты отмечают, что большинство IT-компаний сейчас сокращают затраты, это касается и оптимизации штатов, производственных, маркетинговых и HR-затрат. Это связано с нестабильной ситуацией в российской экономике — «на рынке стало меньше денег».

