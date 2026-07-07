«Би-би-си» назвала имена трех сотрудников нелегальных тюрем, подозреваемых в пытках украинцев на оккупированных территориях. Сейчас они живут в России

Британская корпорация «Би-би-си» выпустила статью о трех бывших сотрудниках нелегальных тюрем, расположенных на оккупированных Россией территориях Украины. Там с 2014 года незаконно удерживают и пытают украинцев. Вот что известно об этих людях.

56-летний Юрий Темербек — бывший сотрудник ГАИ в Новоазовске Донецкой области. После того как в 2014 году сепаратисты самопровозглашенной ДНР взяли город под свой контроль, Темеребек перешел на их сторону.

Бывшая заключенная , 64-летняя Людмила Хусейнова заявила журналистам, что встречала Темербека в нелегальной тюрьме. По ее словам, он был свидетелем сексуализированного насилия, которому подверг ее другой сотрудник тюрьмы «с российским произношением». Человека, который издевался над Людмилой, в тюрьме назвали Ковалем. Его личность журналистам установить не удалось.

По словам Людмилы, она помнит имя и фамилию Темербека, потому что видела их на документах. Кроме того, другие жители Донецкой области знали его по его службе в украинской полиции.

Власти Украины обвиняют Темербека в работе в министерстве госбезопасности ДНР. Против него возбуждено уголовное дело по статье об участии в террористической организации.

Сейчас, как выяснили «Би-би-си» и другие журналисты, Темербек с семьей (у него есть жена, взрослые дочь и сын, внук) живет в Ростовской области. Кем он сейчас работает, неизвестно.

46-летний Руслан Еремичев, которого в «Изоляции» называли Ермаком. По словам Людмилы, он также участвовал в пытках заключенных. Однажды он заставил ее есть сырую пищу вперемешку с землей и мусором. Первыми его личность установили расследовательская группа Bellingcat и украинский журналист Станислав Асеев, который тоже был узником «Изоляции».

Еремичев учился на юриста в Донецком университете. Расследователи, сотрудничавшие с «Би-би-си», нашли в соцсетях его фотографии — с женой и дочкой, на отдыхе в Крыму. Прокуратура Украины обвиняет его во многих преступлениях, в том числе в жестоком обращении с военнопленными и гражданскими лицами.

И Темербек, и Еремичев были гражданами Украины, а затем получили российские паспорта.

40-летний Андрей Спивак — сотрудник российской тюремной системы из Омска. По данным украинской прокуратуры, он руководил секретной тюрьмой в Херсоне. Власти Украины заочно предъявили ему обвинения в жестоком обращении с гражданским населением и нарушениях законов войны.

Сейчас Спивак, следует из его соцсетей, снова живет в Омске и участвует в мероприятиях МВД, любит рыбалку, охоту и путешествия. Как выяснили журналисты, он зарегистрировал свою машину как частное такси.

«Би-би-си» установила на оккупированных территориях Украины 93 места, где в 2023-2025 годах незаконно удерживали мирных жителей и военнопленных. Около трети из них, как считается, функционируют неофициально и устроены в самых разных местах — от гаражей до отелей и бывших офисов налоговой службы. На российской территории журналисты нашли еще 102 таких места. По данным украинской прокуратуры, с момента полномасштабного вторжения России через такие тюрьмы прошли две тысячи человек.