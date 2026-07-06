Зеленский заявил, что исход войны определит «битва в небе»: «Когда в сторону Москвы полетит уже не сто дронов, а тысяча, он поймет»

Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Financial Times, что ключевая фаза российско-украинской войны сместилась с суши и моря в воздух. По его мнению, именно «битва в небе» определит исход конфликта.

Зеленский заявил, что Украине удается удерживать фронт и сковывать Россию на море, в связи с чем полем боя стало небо. «И в этом противостоянии уже гораздо меньшее значение имеет то, чья территория больше. Мы перешли в воздушное пространство. А в воздухе мы уже конкурентоспособны», — добавил Зеленский.

Он отметил, что у Украины есть критическая уязвимость — противовоздушная оборона — но даже несмотря на это, она способна победить.

По мнению Зеленского, психологический эффект от масштабных атак БПЛА по Москве и Санкт-Петербургу, а также усугубление экономических проблем в конце концов ослабят решимость Владимира Путина продолжать войну.

«Когда в сторону Москвы полетит уже не сто дронов, а тысяча, он поймет. Когда он начнет ощущать это лично, когда начнет видеть это собственными глазами… советники будут убеждать его переехать куда-нибудь за Урал. Чем дальше Путин будет от Москвы, тем ближе будет конец войны», — сказал Зеленский.

6 июля российская армия нанесла удар по Киеву и Киевской области. По информации Владимира Зеленского, всего было выпущено 68 ракет и больше 350 дронов. В результате погибли 22 человека, еще 90 получили ранения. В Киеве пострадали по меньшей мере 15 жилых домов. В городе Вишневое Киевской области были разрушены десятки зданий на пяти улицах.

Украина, в свою очередь, 6 июля ударила по Омскому НПЗ — крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу в России. Таким образом ВСУ продолжили кампанию ударов по российской нефтяной инфраструктуре, которая уже привела к топливному кризису в РФ. На данный момент атакам подверглись все десять крупнейших российских НПЗ.