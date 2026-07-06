В Новосибирской области впервые объявили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности объявили в Новосибирской области, жителей призвали оставаться дома и не подходить к окнам. Соответствующее предупреждение распространила Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
«По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место», — говорится в сообщении.
Режим беспилотной опасности объявили в Новосибирской области впервые.
Обновление. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что режим беспилотной опасности объявили «на основании анализа ситуации, сложившейся в соседнем регионе, а также заявлений граждан, якобы видевших БПЛА». По словам губернатора, «никаких опасных летательных аппаратов в небе региона нет».
Расстояние между Новосибирской областью и границей с Украиной составляет более трех тысяч километров.
Вооруженные силы Украины 6 июля нанесли удар по Омскому НПЗ — крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу в России.
В конце мая на всей территории Уральского федерального округа впервые вводили режим ракетной опасности. Он действовал в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.