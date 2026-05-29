Во всем Уральском федеральном округе впервые объявили режим ракетной опасности

Обновлено. На всей территории Уральского федерального округа впервые введен режим ракетной опасности, сообщил полпред президента Артем Жога. Он действует в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. На фоне ограничений приостановили работу аэропорты Екатеринбурга, Челябинска и Перми.

В Тюменской области днем 29 мая объявили режим ракетной опасности. Глава региона Александр Моор заявил, что это «превентивная мера».

«Сохраняйте спокойствие, будьте бдительны! Укройтесь в ближайшем помещении (подвал, цоколь, парковка и т. д.). Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала „Угроза ракетной опасности“», — сообщил он.

Местное издание 72.ru отмечает, что это первый случай, когда в Тюменской области введен режим ракетной опасности. Ранее там объявляли только режим беспилотной опасности.

Режим ракетной опасности также объявили еще в нескольких регионах России: Татарстане, Пермском крае, Самарской области, Оренбургской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округах, Курганской, Челябинской, Свердловской, Волгоградской и Ростовской областях.

