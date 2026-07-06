В Мали повстанцы сбили вертолет «Африканского корпуса» Минобороны РФ

Повстанцы-туареги в Мали заявили, что сбили вертолет «Африканского корпуса» Минобороны РФ, сообщает «Аль-Джазира».

Инцидент был снят на видео, его подлинность подтвердил независимый OSINT-аналитик OSINTWarfare. Что стало с экипажем — неясно, по данным турецкого журналиста Махмута Бозарслана, освещающего конфликт в Мали, все находившиеся на борту погибли.

Минобороны РФ потерю вертолета не комментировало, однако о его крушении написал провоенный телеграм-канал «Африкарь», который неофициально связывают с ведомством.

В Мали военное правительство, пришедшее к власти в результате переворота 2021 года, ведет вооруженную борьбу против туарегов, которые хотят создать собственное независимое государство, и исламистов «Аль-Каеды». «Африканский корпус» Минобороны РФ воюет на стороне официальных военных властей.

В последний раз повстанцы сбивали российский военный вертолет в апреле. Тогда все находившиеся на борту люди погибли.

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