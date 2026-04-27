Крупнейшее нападение на военную хунту в Мали Убит министр обороны страны. Сбит вертолет «Африканского корпуса» Минобороны РФ (да, Россия активно поддерживает власти Мали)

Повстанцы-туареги из «Фронта освобождения Азавада» в районе города Кидаль в Мали. 26 апреля 2026 года Ag Mohamed / AFP / Scanpix / LETA

Министр обороны Мали Садио Камара убит в результате нападения повстанцев и исламистов на его резиденцию, сообщило правительство страны 26 апреля. По данным властей, террорист-смертник врезался на автомобиле, начиненном взрывчаткой, в резиденцию 47-летнего министра в городе Кати (находится в 15 километрах от столицы страны Бамако), где расположена главная база армии. В результате завязавшейся перестрелки глава Минобороны получил ранения и умер позже в больнице. В Мали объявлен двухдневный траур, пишет Reuters.

Мали управляет военная хунта, которая пришла к власти в результате переворота в 2021 году. Повстанцы-туареги годами пытаются создать свое государство на севере страны. Исламисты, связанные с «Аль-Каедой» и «Исламским государством», ведут вооруженную борьбу с правительственными войсками более 10 лет. С 2024 года на стороне правительства Мали сражаются российские наемники из «Африканского корпуса» Минобороны РФ. Они заменили там структуры ЧВК Вагнера.

Скоординированные атаки в Мали провели повстанцы-туареги и боевики группировки, связанной с террористами «Аль-Каеды». Это «Фронт освобождения Азавада» и «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» соответственно. Обе группы заявили, что проводили атаки по всей стране в выходные, 25–26 апреля. Как отмечает Associated Press, повстанцы впервые объединили свои силы с исламистами из «Аль-Каеды».

Нападения произошли в пяти городах: помимо Кати, это аэропорт в Бамако, а также Мопти, Гао и Кидаль. Правительство Мали не сообщало, сколько человек погибли в результате нападений, однако отметило, что погибшие есть как среди военных, так и среди гражданских. Ранее сообщалось, что ранения получили не менее 16 человек. Дипломаты и аналитики говорят, что это одна из крупнейших атак в Мали за последние годы. По заявлению правительства Мали, нападения завершились 26 апреля.

До конца неясна судьба города Кидаль, который в прошлом удерживали повстанцы-туареги из «Фронта освобождения Азавада». Представители повстанцев заявили, что Кидаль пал, а малийские военные и наемники из России покинули город после того, как им предоставили возможность мирного выхода. Как пишет AP, начальник Генштаба генерал Умар Диарра заявил 26 апреля, что армия Мали покинула город и переместилась в Анефис, расположенный примерно в 100 километрах к югу от Кидаля. В то же время, как отмечает Reuters, генерал назвал это тактической передислокацией сил. По его словам, операции в этом районе продолжаются. Кидаль находился под контролем военных Мали и наемников из России с 2023 года, когда они смогли выбить повстанцев из города.

Повстанцы сбили вертолет «Африканского корпуса» Минобороны РФ во время нападения в Мали. Как сообщили 26 апреля российские провоенные паблики, в результате обстрела из зенитного ракетного комплекса погибли члены экипажа и мобильной огневой группы, которые находились на борту. Минобороны РФ и МИД России атаку на вертолет не комментировали. При этом в МИДе, комментируя серию нападений в Мали 25 апреля, говорили, что в «подготовке бандформирований могли принимать участие силовые структуры Запада».

Государственное издание «Вести.ру» сообщило 26 апреля, что «Африканский корпус» продолжает отражать атаки исламистов в Мали. «Российские военнослужащие действуют совместно с малийскими вооруженными силами и органами правопорядка», — говорилось в заявлении «Вестей». Кроме того, утверждалось, что бойцы «Африканского корпуса» «умело организовали оборону президентского дворца». Российские пропагандисты также заявили, что среди боевиков в Мали «замечены украинские наемники» (подтверждений этому нет).

Повстанцы, в свою очередь, призвали Россию «пересмотреть поддержку военной хунты» в Мали, заявив, что ее «действия привели к страданиям мирного населения».

Еще о Мали

Reuters установил имена вагнеровцев, попавших в засаду в Мали. Родственники говорят, что тела погибших бросили в пустыне

