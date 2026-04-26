В Мали повстанцы сбили вертолет «Африканского корпуса» Минобороны РФ, сообщили z-паблики. Экипаж погиб

В Мали вооруженные повстанцы сбили вертолет «Африканского корпуса» Минобороны России. Первым об этом утром 26 апреля сообщил z-канал Fighterbomber, позже информацию распространили другие провоенные паблики.

«Экипаж и мобильная огневая группа находившаяся на борту погибли. Предварительная причина — внешнее огневое воздействие (ЗРК)», — говорится в сообщении Fighterbomber.

Тип вертолета и количество погибших не уточняется. Официально Минобороны РФ и МИД России потерю вертолета не комментировали.

В Мали на протяжении нескольких лет военные, пришедшие к власти в результате переворота в 2021 году, ведут вооруженную борьбу с повстанцами-туарегами, которые хотят создать свое независимое государство на севере страны, и исламистами, связанными с «Аль-Каедой».

«Африканский корпус» Минобороны РФ начал действовать в Мали с 2024 года, заменив там структуры ЧВК Вагнера. Он воюет на стороне официальных военных властей.

25 апреля туареги и исламисты совершили серию крупных скоординированных атак на позиции военных сразу в нескольких городах, в том числе в столице страны Бамако. Власти заявили, что отразили нападения и убили «сотни» боевиков.