Российская нефть подешевела до 42 долларов за баррель. Столько же она стоила перед войной на Ближнем Востоке

Стоимость российской нефти марки упала до уровня, который наблюдался до начала войны на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg.

Средняя цена на нефть Urals при отгрузке в западных портах России в первые три дня июля составляла 41,66 доллара за баррель.

Начиная с марта, каждый месяц средняя цена нефти Urals превышала заложенные в российском бюджете 59 долларов за баррель. В июне, после договоренности между США и Ираном о возобновлении судоходства в Ормузском проливе, средняя цена на российскую нефть составляла 60,92 доллара за баррель.

Резкий рост доходов от нефти после начала войны на Ближнем Востоке позволил России возобновить пополнение резервного фонда впервые почти за год и отложить сокращение расходов, пишет Bloomberg. Теперь же, если цена на Urals останется ниже 59 долларов в течение продолжительного времени, Кремлю будет сложнее сдерживать растущий дефицит бюджета.

В начале апреля на фоне войны на Ближнем Востоке и закрытия Ормузского пролива стоимость российской нефти марки Urals при отгрузке в балтийском порту Приморск достигала 116,05 доллара за баррель. Это максимальная стоимость нефти с 2013 года. В мае 2026 года она торговалась на уровне 85-86 долларов за баррель.

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