На Кубе полностью отключилось электричество. Причины пока неизвестны, сообщил государственный электроэнергетический оператор Union Electrica de Cuba (UNE).

Для Кубы, где живет почти 10 миллионов человек, это уже восьмое отключение электроэнергии с конца 2024 года и по меньшей мере третье за последние шесть месяцев — с тех пор, как в январе 2026-го США начали энергетическую блокаду острова, закрыв поставки нефти и нефтепродуктов.

Блокада усугубила экономические проблемы Кубы. Сейчас на острове регулярно вводят плановые отключения электроэнергии (их длительность может достигать 70 часов), растет нехватка продовольствия и медикаментов, почти не работает общественный транспорт, пишет Agence France-Presse (AFP).

После начала блокады власти США и Кубы провели несколько раундов переговоров, но глава кубинского МИДа Бруно Родригес Паррилья сообщал, что договориться пока не удалось.

Президент США Дональд Трамп пытается добиться смены кубинского режима. Он обещал не допустить эскалации, но допускал «дружественное поглощение» острова. Кубинские власти заявляли, что их политическая модель не подлежит обсуждению и что они будут сопротивляться любому вторжению.

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