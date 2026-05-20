Трамп заявил, что эскалации на Кубе не будет

Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов перед своим вылетом с авиабазы «Эндрюс» в Мэриленде, сказал, что на Кубе не будет эскалации.

Журналистка спросила Трампа, стоит ли ожидать эскалации. Президент США уточнил: «С Кубой?» — и, услышав подтверждение, сказал: «Нет. Эскалации не будет. Я не думаю, что это необходимо».

Комментируя обвинения, выдвинутые против Рауля Кастро, Трамп сказал, что это «очень важный момент». «Мы думаем о Кубе, это очень важно. Это был очень важный момент для людей — не только для кубинских американцев, но и для тех, кто приехал с Кубы и хочет вернуться туда», — добавил президент США.

Отношения США с Кубой обострились после возвращения Трампа в Белый дом. Президент США регулярно критикует кубинское правительство и допускал «дружественное поглощение» острова. С начала 2026 года Вашингтон усилил давление и фактически ввел блокаду на поставки топлива на Кубу. Это привело к тяжелейшему энергетическому кризису и блекаутам по всему острову.

20 мая США выдвинули против бывшего президента Кубы Рауля Кастро обвинения в сговоре с целью убийства четырех человек, включая троих американцев. Речь идет об инциденте 1996 года, когда четыре участника организации Brothers to the Rescue вылетели в рамках гуманитарной миссии, чтобы помочь людям на плотах, бежавшим с Кубы. Кубинские истребители сбили два гражданских самолета организации над международными водами.

Читайте также

«Кажется, это конец» На Кубе — худший энергетический кризис в истории. США блокируют поставки нефти, миллионы людей остались без топлива, еды и электричества

Читайте также

«Кажется, это конец» На Кубе — худший энергетический кризис в истории. США блокируют поставки нефти, миллионы людей остались без топлива, еды и электричества