Индекс Мосбиржи опустился ниже 2200 пунктов впервые за три года

Индекс Мосбиржи в ходе торгов днем 6 июля упал на 2,45% и опустился до 2187,83 пункта, передает РБК.

Ниже 2200 пунктов индекс не падал с 27 февраля 2023 года.

Среди лидеров снижения — акции ВТБ (-10,5%), ИнтерРАО (-9,9%) и привилегированные бумаги «Транснефти» (-8,4%).

По словам аналитика «Альфа-Инвестиций» Алексея Девятова, на рынок влияют «по-прежнему сложная геополитическая ситуация и жесткая денежно-кредитная политика ЦБ». Он отметил, что пока «поводов для смены тренда не просматривается, поэтому инвесторы предпочитают выводить деньги из акций».

«Дополнительные негативные факторы для российского рынка акций — подешевевшая нефть и крепкий рубль. Они влияют на доходы экспортеров, чей вес в индексе Мосбиржи превышает 50%», — добавил он.

22 июня Индекс Мосбиржи потерял за день 4,23%, опустившись до 2318,28 пункта, что стало самым сильным падением за день с 26 сентября 2022 года. Аналитики отмечали, что на это повлияло решение Банка России снизить ключевую ставку на 25 базисных пункта вместо ожидаемых 50. Фондовый рынок «прочитал» это как сигнал о будущих проблемах в экономике.

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