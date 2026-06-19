Банк России понизил ключевую ставку до 14,25%

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 14,25%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В ЦБ отметили, что «рост экономики продолжается умеренными темпами после временного снижения в начале года».

«Устойчивый рост цен, по оценке Банка России, немного снизился, но в целом остается в диапазоне 4-5% в пересчете на год. В последние месяцы ускорился рост кредитования. Бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее. Это может потребовать более высокой траектории ключевой ставки, чем было заложено в апрельском базовом сценарии», — говорится в заявлении ЦБ.

Большинство аналитиков, опрошенных РБК, предполагали, что ЦБ решит снизить ключевую ставку на 50 базисных пункта (это произошло бы в шестой раз подряд). По их мнению, текущие данные по инфляции и экономической активности в сочетании с крепким рублем давали основания полагать, что ЦБ будет смягчать денежно-кредитную политику дальше.

При этом пересмотр ставки только на 25 базисный пунктов эксперты связывали с «усилением рисков со стороны бюджета».

Читайте также

Россияне все чаще рассчитываются наличными — из-за роста налогов, ужесточения контроля счетов и отключений интернета Экономика возвращается в «тень»? 3 карточки