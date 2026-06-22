Индекс Мосбиржи упал за день более чем на 4%. Это самое сильное падения с сентября 2022 года

Индекс Мосбиржи (IMOEX) по итогам основной сессии 22 июня упал на 4,23% — до 2318,28 пункта, что стало самым сильным падением за день с 26 сентября 2022 года. Об этом сообщает РБК.

Как отмечает «Агентство», лидерами падения стали акции VK (-8,9%), «Роснефти» (-8,7%) и «Аэрофлота» (-8,1%).

Аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова заявила, что негативное влияние на российский рынок акций оказали несколько факторов. Среди них — решение Банка России снизить ключевую ставку на 25 базисных пункта вместо ожидаемых 50. По ее мнению, фондовый рынок «прочитал» это как сигнал о будущих проблемах в экономике.

Кроме того, на падение повлияли геополитические риски и ожидания роста цен на топливо, добавила эксперт.

О геополитических рисках также говорит директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков. Он допустил, что индекс Мосбиржи может опуститься до 2000 пунктов.

«Наверное, чем дольше и жестче будет эскалация, тем ниже мы увидим российский рынок. Не в прямой привязке к новостям, а именно через механизмы денежного рынка и давление по ставке. Можно предположить, что ряд участников, обладая большей информацией, начали продавать российский рынок чуть пораньше остальных. В чем-то это напоминает ситуацию конца 2021 — начала 2022 года», — сказал он.

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