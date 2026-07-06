Глава Белгородской области заявил, что больше всего белгородцы хотят завершения войны

Жители Белгородской области больше всего хотят завершения войны, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев в интервью «Коммерсанту».

Так он ответил на вопрос, чего больше всего сейчас хотят жители региона:

Чтобы закончилась специальная военная операция, чтобы дальше можно было развивать свою деятельность всем категориям граждан, чтобы улучшалась жизнь в регионе. Это самое основное. Без этого никуда.

Согласно данным сервиса «Яндекс Вордстат» на конец июня 2026 года, количество запросов «когда закончится » в поисковике «Яндекса» достигло максимума с начала полномасштабной российско-украинской войны. Так, за неделю с 22 по 28 июня пользователи отправили более 137 тысяч подобных запросов. Значительная часть таких запросов за июнь (почти 13%) приходится на Москву и Петербург.

О том, что россияне хотят завершения войны, недавно говорил и глава Сбербанка Герман Греф. «Что волнует, думаю, нас всех волнует одно и то же. Я не думаю, что есть в стране человек, у которого есть какие-то иные волнения, кроме скорейшего завершения военных действий, это очевидно», — заявлял он.

45-летний Александр Шуваев до назначения исполняющим обязанности главы Белгородской области был вице-губернатором Иркутской области. Шуваев — участник войны России с Украиной. На посту белгородского губернатора он сменил Вячеслава Гладкова, возглавлявшего регион с 2021 года.

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