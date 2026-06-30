Число поисковых запросов россиян «Когда закончится СВО» стало максимальным за все время войны

Количество запросов «когда закончится » в поисковике «Яндекса» достигло максимума с начала большой войны России и Украины. На это обратил внимание телеграм-канал «Можем объяснить».

Согласно данным сервиса «Яндекс Вордстат», за прошлую неделю (с 22 по 28 июня) пользователи отправили более 137 тысяч подобных запросов. «Медуза» убедилась, что это рекордное количество с 24 февраля 2022 года. Значительная часть таких запросов за последний месяц (почти 13%) приходится на Москву и Петербург.

Число запросов об окончании войны растет вторую неделю подряд. Что касается предыдущего пика, то он пришелся на первую неделю лета. В период с 1 по 7 июня пользователи «Яндекса» задавали такой вопрос более 109 тысяч раз.

В эту неделю украинские войска дважды нанесли удары по Петербургу — в дни открытия и закрытия международного экономического форума.

В мае и июне 2026 года Украина усилила атаки на Россию. Под массированные атаки беспилотников, в частности, попадают нефтяные объекты на территории страны. Это привело к тому, что во многих регионах РФ начался топливный кризис. Люди стали массово жаловаться на отсутствие бензина и длинные очереди на заправках.

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