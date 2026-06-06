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ВСУ атаковали Петербург в день окончания ПМЭФ — как и в день его открытия. Фото и видео Целями стали кадетский корпус и нефтебаза. Губернатор Беглов посоветовал жителям не выходить из дома
Источник: Meduza
Украинские войска нанесли массированный удар по Санкт-Петербургу (где 6 июня завершается международный экономический форум) и Ленинградской области. Дроны атаковали Кронштадтский морской кадетский корпус, Петергофскую нефтебазу и НИИ Морской теплотехники, где конструируют подводное оружие, сообщил телеграм-канал Astra, изучивший фото и видео очевидцев. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов впервые с начала российско-украинской войны призвал жителей города не выходить из дома. Атака на Петербург стала второй за последние четыре дня — в день открытия ПМЭФ 3 июня город тоже оказался под ударом украинских беспилотников.
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