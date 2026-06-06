Украинские войска нанесли массированный удар по Санкт-Петербургу (где 6 июня завершается международный экономический форум) и Ленинградской области. Дроны атаковали Кронштадтский морской кадетский корпус, Петергофскую нефтебазу и НИИ Морской теплотехники, где конструируют подводное оружие, сообщил телеграм-канал Astra, изучивший фото и видео очевидцев. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов впервые с начала российско-украинской войны призвал жителей города не выходить из дома. Атака на Петербург стала второй за последние четыре дня — в день открытия ПМЭФ 3 июня город тоже оказался под ударом украинских беспилотников.

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Морской порт «Наш город—Кронштадт» / ВКонтакте

Что происходило в Петербурге в день открытия ПМЭФ

Петербург под атакой украинских дронов — в первый день экономического форума. Фотографии

Что происходило в Петербурге в день открытия ПМЭФ

Петербург под атакой украинских дронов — в первый день экономического форума. Фотографии