Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил RTVi, что активная фаза топливного кризиса в России закончится «гораздо раньше 1 сентября».

Считаю, что кризис, активная его фаза, кончится гораздо раньше 1 сентября. Я не могу сказать вам — завтра или послезавтра, но считаю, что это вопрос буквально нескольких недель.

По словам Ананских, «правительство действительно сделало достаточно много для стабилизации рынка, преодоления кризиса». Он особо отметил, что ряду НПЗ разрешили вернуться к производству топлива стандарта «Евро-3», от которого ранее отказались.

«Надеюсь, что это все в ближайшее время даст результат», — сказал он.

30 июня Ананских говорил, что ситуация на топливном рынке в России должна улучшиться «в течение нескольких дней», хотя и затруднялся тогда назвать точную дату.

Дефицит бензина в России возник на фоне атак украинских дронов на НПЗ, в результате которых предприятия сокращают производство или полностью его останавливают. Ограничения на продажу топлива введены по всей России. Люди часами стоят в очередях на АЗС, чтобы купить бензин. Дефицит топлива, в числе прочего, повлияет, как ожидается, и на уборку урожая.

Топливный кризис в России

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