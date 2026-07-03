Уборка урожая в России в 2026 году идет с отставанием в одну-две недели от прошлого года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько и аналитический центр «Русагротранса».

В консалтинговой компании Neo рассказали изданию, что на 1 июля в России было обмолочено 1,3 — 1,5 миллиона гектаров зерновых и зернобобовых культур — это 3% от плановой площади и в три раза меньше значения прошлого года (тогда к 1 июля было убрано 4,2 — 4,6 миллиона гектаров).

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько считает, что сроки начала уборки урожая сдвинулись из-за погодных условий: в сельскохозяйственных регионах сначала было прохладно, а затем начались дожди. Такое же мнение высказали в Минсельхозе: в некоторых регионах посевные работы начались позднее из-за погодных условий, что повлияло на сроки уборочной кампании.

Партнер по развитию бизнеса Neo Альбина Корягина допустила, что сроки уборки урожая могут сдвинуться из-за дефицита топлива. По ее словам, в некоторых регионах аграрии столкнулись с дефицитом объемов топлива на тендерах и у перекупщиков, а также удлинением сроков поставки по ранее согласованным заявкам. Сейчас поставка топлива может растягиваться на 5-10 дней вместо привычных одного-трех.

Два источника «Коммерсанта» на аграрном рынке заявили, что у крупных компаний сейчас нет существенного дефицита топлива для заправки комбайнов и иной спецтехники, так как у них есть соответствующие запасы. По словам экспертов, глобально дизельным топливом крупные аграрии обеспечены до конца 2026 года.

Топливный кризис в России начался после ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. В результате почти во всех регионах страны ввели те или иные ограничения на продажу топлива.

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