Трамп провел телефонные разговоры с Зеленским и с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с Дональдом Трампом и поздравил его с 250-летием независимости США.

Он выразил благодарность за помощь, которую Соединенные Штаты оказывают Украине в большой войне. «Мы чрезвычайно ценим то, что Америка поддерживает нас в защите нашей независимости», — написал Зеленский в своем телеграм-канале после разговора с Трампом.

«Есть реальная перспектива завершить эту войну, и решимость Америки будет иметь решающее значение», — подчеркнул президент Украины. «Договорились продолжить разговор лично во время саммита НАТО в Анкаре», — добавил он.

С 250-летием независимости США Трампа поздравил и президент России Владимир Путин. В ходе телефонного разговора, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин «отметили важность бережного отношения к общим страницам истории, которые нас связывают», включая «союзничество в годы Второй Мировой войны».

В ходе телефонного разговора Трампа с Путиным, заявил помощник президента США, обсуждалась война с Украиной. Трамп, по словам Ушакова, «подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий и поиску решений по преодолению кризиса».

«Наш президент обрисовал картину реальной обстановки на поле боя, где российские вооруженные силы уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим», — заявил Ушаков (цитата по ТАСС).

Президент Франции Эммануэль Макрон в июне интервью после саммита «Большой семерки» с участием президента США заявил, что Дональд Трамп изменил свое мнение по поводу перспектив Украины в войне с Россией. Ранее, по словам Макрона, Трамп думал, что «Украина проиграет». Теперь же, сообщил президент Франции, Трамп понял, что все, что ему говорили, «что украинцы падут, что не переживут зиму», оказалось неправдой.

Источники Financial Times сообщали, что во время саммита G7, прошедшего в середине июня, Трамп был «чрезвычайно впечатлен и воодушевлен» украинской кампанией дальнобойных ударов по целям в глубине России. энергетического сектора,

Kyiv Independent со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника писала в конце июня, что Трамп в частном порядке призвал Зеленского действовать «более смело» в отношении России.

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