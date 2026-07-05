Минобороны РФ заявило, что Украина не согласилась на предложение о прекращении огня в Константиновке для передачи тел погибших. Киев отказ не подтверждал

Минобороны России заявило, что Украина отказалась приостановить боевые действия в Константиновке для передачи тел погибших украинских военнослужащих.

«В ходе проработки данного вопроса по линии спецслужб украинская сторона отказалась от этого предложения», — объявило российское военное ведомство.

Украинские власти на момент публикации новости не комментировали это заявление и не объявляли, что отказываются приостановить бои в Константиновке, чтобы забрать тела погибших.

Минобороны ранее заявило, что предлагает Украине с 6 июля с 12:00 до 18:00 прекратить обстрелы Константиновки «для проведения гуманитарной акции». Украинская сторона, заявили в военном ведомстве, должна сообщить о своем решении до полудня 5 июля.

Власти РФ поздно вечером 3 июля объявили, что российские войска полностью захватили Константиновку. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это заявление «ложью». «Если Константиновка сейчас под контролем России, то, пожалуй, у Путина не будет проблемы там со мной встретиться и найти дипломатические решения, чтобы войну наконец-то закончить», — заявил он.

По состоянию на вечер 5 июля независимые мониторинговые проекты не подтверждали, что Константиновка полностью захвачена российскими войсками.

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