Зеленский назвал «ложью» заявления РФ о полном захвате Константиновки. И предложил Путину встретиться в этом городе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «ложью» заявления России о том, что ее войска полностью захватили город Константиновка в Донецкой области.

«Это просто очередная российская ложь, чтобы запустить хоть какую-то новость», — сказал Зеленский. По его мнению, Владимир Путин накануне Дня независимости США решил соврать президенту Дональду Трампу о ситуации на фронте.

«Если Константиновка сейчас под контролем России, то, пожалуй, у Путина не будет проблемы там со мной встретиться и найти дипломатические решения, чтобы войну наконец-то закончить. Но все же он фронт не перейдет: правда очень отличается от путинских слов», — добавил украинский лидер.

Поздно вечером 3 июля Кремль выпустил по российским телеканалам и государственным информационным агентствам сообщение о визите Путина в один из пунктов управления объединенной группировки российских войск. Там на совещании президенту России доложили, что ВС РФ полностью захватили Константиновку.

Бои за Константиновку идут с октября 2025 года. В последние недели российские штурмовики были замечены во всех районах города, однако в его черте оставались и позиции ВСУ.

Издание «Агентство» отмечает, что визит Путина к военным 3 июля — первый за полгода. Журналисты предполагают, что совещание прошло еще днем, но сообщения об этом не стали выпускать до вечера. Таким образом заявления Путина вышли к концу рабочего дня в США, в удобное время для Вашингтона, на посредничество которого Россия рассчитывает.

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