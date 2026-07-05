«Газпром» заключил с Минобороны РФ соглашение о создании мобильных огневых групп для защиты своих объектов. В них наберут резервистов

«Газпром» заключил контракт с Минобороны о создании мобильных огневых групп для патрулирования и защиты объектов газоснабжения. Информацию о соглашении «Эхо» обнаружило во внутренних документах компании.

Контракт предполагается заключать не на военную службу, а на пребывание в мобилизационном резерве, что позволяет совмещать участие в мобильных огневых группах с основной работой.

Желающие служить в таких мобильных группах должны будут пройти медкомиссию, «тщательный отбор» и двухмесячное обучение.

Заключившим контракт обещают выплачивать среднюю зарплату и дополнительные выплаты от Минобороны, в том числе за пребывание в резерве и за участие в военных сборах. Помимо этого, следует из документов, им положена ежемесячная компенсация в 200 тысяч рублей за участие в сборах. На время участия в сборах работодатель обязуется сохранить за ними рабочее место.

Предполагается, что обеспечивать «защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения» подписавшие контракт будут только в пределах своего региона.

Контракты собираются заключать сроком на три года, по истечению этого срока предусмотрена возможность заключить контракт на пять лет, три года или меньший срок, если у резервиста приближается для службы.

В мае 2026 года частным компаниям в России разрешили закупать для защиты от атак беспилотников крупнокалиберное вооружение и технические средства, включая зенитные артиллерийские комплексы и комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Мобилизационный резерв российских вооруженных сил состоит из тех, кто добровольно заключил контракт о пребывании в резерве. В конце 2025 года был принят закон, разрешающий призыв резервистов по решению президента РФ на специальные сборы (помимо уже существующих учебных и проверочных).

О планах создавать мобильные огневые группы из резервистов для защиты предприятий и критических объектов от атак дронов в апреле 2026 года заявляли власти Ленинградской области.

Мобильные огневые группы, вооруженные, в том числе, дронами-перехватчиками, активно используют в Украине для защиты от российских дронов.

Почему «Газпрому» могут понадобиться мобильные огневые группы

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