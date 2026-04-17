В Ленинградской области создадут мобильные огневые группы для защиты от дронов. Для этого привлекут резервистов

В Ленинградской области создадут дополнительные мобильные огневые группы, которые разместят на предприятиях и критических объектах, а к участию в них привлекут резервистов, объявил губернатор региона Александр Дрозденко по итогам заседания оперативного штаба.

По словам чиновника, решение принято в связи с необходимостью усилить защиту от беспилотников. Губернатор обратился к жителям Ленинградской области, прежде всего к ветеранам, с предложением заключить трехлетний контракт «по схеме резервистов» через областной военкомат.

Дрозденко уточнил, что максимальная служба на казарменном положении для защиты неба будет составлять от двух до шести месяцев. Резервисты при этом будут трудоустроены на предприятиях и критических объектах.

Мобильные огневые группы поступят в распоряжение 6-й гвардейской армии ВВС-ПВО и отдельных воинских подразделений, дислоцированных на территории Ленинградской области, добавил Дроздов. Этому подразделению окажут дополнительную поддержку, которую возьмут на себя правительство Ленинградской области и предприятия критических объектов инфраструктуры.

Мобилизационный резерв российских вооруженных сил состоит из тех, кто добровольно заключил контракт о пребывании в резерве. В октябре 2025 года Минобороны России разработало законопроект о призыве резервистов по решению президента на специальные сборы (помимо уже существующих учебных и проверочных). Владимир Путин подписал этот закон 30 декабря (после того, как он за один день прошел три чтения Госдумы).

