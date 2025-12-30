Путин подписал указ о проведении спецсборов резервистов

Президент России Владимир Путин подписал указ о направлении в 2026 году на специальные сборы граждан России, пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил РФ.

Такое решение принято «для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения».

Путин поручил правительству определить перечень таких объектов, а министерству обороны — перечень воинских частей, обеспечивающих проведение специальных сборов.

Мобилизационный резерв вооруженных сил РФ состоит из тех, кто добровольно заключил контракт о пребывании в резерве. Резервистов могут вызывать на сборы раз в год. До недавнего времени их могли привлекать к выполнению боевых задач только в период мобилизации или в военное время.

В конце октября 2025 года Госдума сразу в трех чтениях приняла закон, который позволяет направлять резервистов на дополнительные («специальные») сборы «для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения». Согласно пояснительной записке, одобренные Госдумой изменения предусматривают возможность использования резервистов и в мирное время. Путин закон подписал 4 ноября. Вскоре «Коммерсант» сообщил, что в российских регионах началась кампания по набору резервистов в подразделения, которые будут привлекаться к защите критически важных объектов.

