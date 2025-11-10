«Коммерсант»: в России начали массовый набор резервистов для защиты особо важных объектов
В российских регионах началась кампания по набору резервистов в подразделения, которые будут привлекаться к защите критически важных объектов, пишет «Коммерсант».
По данным издания, соответствующая работа ведется уже в двух десятках субъектов РФ. При этом, отмечает «Коммерсант», формирование специализированных отрядов резервистов началось еще до вступления в силу соответствующих поправок, которые президент РФ подписал 4 ноября.
Так, выяснила газета, набор резервистов для охраны нефтяных объектов открылся в Татарстане в конце октября, а в начале ноября первый отряд уже начал подготовку. В Нижегородской области уже также отобраны и проходят подготовку резервисты, которым предстоит заниматься охраной объектов критической инфраструктуры региона.
«Коммерсант» отмечает, что хотя в новом законе не прописано, что резервисты могут служить только в своем регионе, этот пункт есть в типовом договоре, который они подписывают при приеме в отряды БАРС.
Мобилизационный людской резерв Вооруженных сил состоит из тех, кто заключил на добровольной основе контракт о пребывании в резерве. Обычно в мобилизационный резерв входят бывшие контрактники.
Закон, который президент РФ подписал 4 ноября, позволяет привлекать резервистов к выполнению задач в мирное время. Его действие распространяется на граждан, добровольно заключивших контракт о пребывании в резерве. Согласно документу, Минобороны РФ сможет направлять резервистов на дополнительные («специальные») сборы «для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения».
Как выяснила «Медуза», штатная численность резерва во второй половине 2021 года, незадолго до начала вторжения в Украину, выросла до 100 тысяч человек. Закон о «специальных» сборах резервистов, пришли к выводу авторы рубрики «Разбор», вероятно, можно расценивать как еще один инструмент для привлечения людей к военной службе без публичного объявления о мобилизации.