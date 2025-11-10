«Коммерсант»: в России начали массовый набор резервистов для защиты особо важных объектов

В российских регионах началась кампания по набору резервистов в подразделения, которые будут привлекаться к защите критически важных объектов, пишет «Коммерсант».

По данным издания, соответствующая работа ведется уже в двух десятках субъектов РФ. При этом, отмечает «Коммерсант», формирование специализированных отрядов резервистов началось еще до вступления в силу соответствующих поправок, которые президент РФ подписал 4 ноября.

Так, выяснила газета, набор резервистов для охраны нефтяных объектов открылся в Татарстане в конце октября, а в начале ноября первый отряд уже начал подготовку. В Нижегородской области уже также отобраны и проходят подготовку резервисты, которым предстоит заниматься охраной объектов критической инфраструктуры региона.

«Коммерсант» отмечает, что хотя в новом законе не прописано, что резервисты могут служить только в своем регионе, этот пункт есть в типовом договоре, который они подписывают при приеме в отряды .

Мобилизационный людской резерв Вооруженных сил состоит из тех, кто заключил на добровольной основе контракт о пребывании в резерве. Обычно в мобилизационный резерв входят бывшие контрактники.

Закон, который президент РФ подписал 4 ноября, позволяет привлекать резервистов к выполнению задач в мирное время. Его действие распространяется на граждан, добровольно заключивших контракт о пребывании в резерве. Согласно документу, Минобороны РФ сможет направлять резервистов на дополнительные («специальные») сборы «для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения».

Как выяснила «Медуза», штатная численность резерва во второй половине 2021 года, незадолго до начала вторжения в Украину, выросла до 100 тысяч человек. Закон о «специальных» сборах резервистов, пришли к выводу авторы рубрики «Разбор», вероятно, можно расценивать как еще один инструмент для привлечения людей к военной службе без публичного объявления о мобилизации.

Читайте также

Власти решили отправлять резервистов Минобороны на «специальные сборы». Они случайно не готовят новую мобилизацию? Мы многое поняли про этот закон, когда нашли презентацию Генштаба, которая явно не предназначалась для публики 11 карточек