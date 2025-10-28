Госдума приняла сразу в трех чтениях закон о привлечении резервистов на службу в мирное время

Госдума на пленарном заседании 28 октября сразу в трех чтениях приняла закон, который позволяет привлекать резервистов к выполнению задач в мирное время.

Мобилизационный резерв вооруженных сил РФ состоит из тех, кто добровольно заключил контракт о пребывании в резерве. Согласно действующему законодательству, резервистов могут вызывать на сборы раз в год. Однако привлекать к выполнению боевых задач их могут только в период мобилизации или в военное время.

Принятый закон, который был разработан Минобороны, позволяет направлять резервистов на дополнительные («специальные») сборы «для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения». Согласно пояснительной записке, одобренные Госдумой изменения предусматривают возможность использования резервистов и в мирное время.

Из первоначальной версии документа, который был одобрен правительственной комиссией 13 октября, исключили положение о возможности привлечения резервистов при использовании вооруженных сил за рубежом и в ходе контртеррористических операций.

Законопроект внесли в Госдуму 23 октября.

Заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский отмечал, что законопроект не затрагивает всех граждан, не предусматривает их призыв на военную службу, а также направления в зону или за пределы территории страны. «Тем более, ни о какой мобилизации речь не идет», — добавил он. По его словам, резервистов предлагается направлять на специальные сборы для защиты объектов жизнеобеспечения, в том числе объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в свою очередь говорил, что президент РФ Владимир Путин поддержал предложения о создании добровольческих формирований для усиления защиты особо опасных объектов.