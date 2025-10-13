Минобороны РФ разработало законопроект о привлечении россиян, находящихся в резерве Вооруженных сил, к выполнению задач в мирное время, сообщает РБК, ссылаясь на копию документа. Правительство 13 октября одобрило инициативу, рассказал источник издания.

Авторы законопроекта предложили, чтобы резервистов по решению президента призывали на специальные сборы (помимо уже существующих учебных и проверочных сборов).

В законопроекте говорится, что специальные сборы — это военные сборы для выполнения отдельных задач в области обороны при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании военных за пределами страны. Проходить спецсборы будут только резервисты.

Авторы законопроекта предложили, чтобы продолжительность специальных сборов составляла не более двух месяцев, а резервисты во время прохождения таких сборов получали дополнительные денежные выплаты.

В пояснительной записке к документу говорится, что закон позволяет применять резервистов только в период мобилизации или в военное время, «а в мирное время не предусмотрено».

Законопроект расширяет возможность применять резервистов в разных обстоятельствах, пояснил РБК глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, в документе использовали достаточно широкие понятия, которые позволят использовать резервистов в разных ситуациях, не принимая дополнительные законы под каждый конкретных случай.

Картаполов отметил, что, в частности, это касается пункта об использовании резервистов за пределами России, «так как Сумская или Харьковская область, где в том числе идут боевые действия, тоже де-юре находятся за пределами страны», пишет РБК.

Мобилизационный резерв Вооруженных сил состоит из тех, кто заключил на добровольной основе контракт о пребывании в резерве. Президент Владимир Путин подписал указ о создании мобилизационного людского резерва Вооруженных сил в 2015 году. Первый контракт между гражданином и командиром военной части заключается на три года. Резервисты ежегодно проходят военные сборы.

После объявления мобилизации в сентябре 2022 года тогдашний министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что «у России огромный мобилизационный ресурс» — 25 миллионов человек.