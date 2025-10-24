В Госдуму внесли законопроект о привлечении резервистов к «защите критически важных объектов» в мирное время

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволяет привлекать резервистов к выполнению задач в мирное время. Соответствующий документ опубликован в базе Госдумы, он был внесен вечером 23 октября.

Мобилизационный резерв вооруженных сил РФ состоит из тех, кто добровольно заключил контракт о пребывании в резерве. Согласно действующему законодательству, резервистов могут вызывать на сборы раз в год. Однако привлекать к выполнению боевых задач их могут только в период мобилизации или в военное время.

Законопроект, разработанный Минобороны и внесенный в Госдуму правительством, вносит изменения в закон «Об обороне». Поправки позволяют направлять резервистов на дополнительные («специальные») сборы «для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения», в том числе в мирное время.

Как отмечает РБК, из первоначальной версии документа, которую одобрила правительственная комиссия 13 октября, исключили положение о возможности привлечения резервистов при использовании вооруженных сил за рубежом и в ходе контртеррористических операций.

Заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский отмечал, что законопроект не затрагивает всех граждан, не предусматривает их призыв на военную службу, а также направления в зону или за пределы территории страны». «Тем более, ни о какой мобилизации речь не идет», — добавил он.

Он заявил, что эффективность подразделений, укомплектованных подготовленными резервистами, доказана в ходе выполнения задач на территории России. В частности, огневые группы из резервистов отражают налеты беспилотников и обеспечивают защиту предприятий, пояснил Цимлянский. «Законопроект распространяется только на граждан, добровольно заключивших контракт в резерв, и обращаюсь с просьбой не реагировать на разные инсинуации на эту тему», — заключил он.

В свою очередь глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отмечал, что в законопроекте использовали достаточно широкие понятия, которые позволят использовать резервистов в разных ситуациях, не принимая дополнительные законы под каждый конкретных случай.

О законопроекте про резервистов слушайте выпуск «Что случилось» с военным экспертом «Медузы» Дмитрием Кузнецом

подкасты Кому на фронте на руку осенние дожди? И зачем в РФ собираются привлекать на войну резервистов? Обсуждаем с Дмитрием Кузнецом 46 минут