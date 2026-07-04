В Петербурге полиция провела рейд в Cabaret из-за подозрений в «пропаганде ЛГБТ». Клуб взяли штурмом

Полицейские в Петербурге пришли с рейдом в ночной клуб Cabaret на Разъезжей улице, сообщили близкие к силовикам телеканал «78» и телеграм-канал Baza.

В клуб пришли сотрудники центра по противодействию экстремизму. На видео из Cabaret также появляются сотрудники ОМОНа. Источник ТАСС заявил, что силовики «штурмовали» заведение.

Во время рейда в клубе находились несколько десятков человек. Силовики устанавливали личности и возраст посетителей, проверяли документы, а также обыскивали помещения клуба.

Близкие к силовикам издания утверждают, что полиция искала наркотики, провела проверку по подозрению «в пропаганде ЛГБТ», а также якобы выясняла «обстоятельства, связанные с ранее выявленными случаями заражения оспой обезьян среди посетителей заведения». На руководство клуба могут завести административное дело.

Baza утверждает, что Cabaret «позиционирует себя как один из крупнейших гей-клубов России». Телеканал «78» пишет, что в клубе регулярно проводят травести-шоу.

3 и 4 июля в Cabaret были запланированы вечеринки по случаю 29-летия клуба. О рейде администрация клуба ничего не сообщила.

Верховный суд России в ноябре 2023 года объявил «экстремистским» и запретил в России «международное движение ЛГБТ». После этого полиция начала проводить рейды в клубах, которые устраивали квир-мероприятия.

В конце июня суд в Оренбурге приговорил к срокам до семи лет колонии троих сотрудников бара Pose по первому известному делу об «экстремистском движении ЛГБТ». Их обвинили в организации и участии в деятельности экстремистской организации (части 1 и 2 статьи 282.2 УК). Вину никто не признал.

Как живут квир-люди в России

«Мать хотела отправить меня в армию в качестве конверсионной терапии» Это цитата из доклада о положении ЛГБТК-сообщества в России. Репрессии, тревога и беззащитность становятся «новой нормой» для квир-людей

Как живут квир-люди в России

«Мать хотела отправить меня в армию в качестве конверсионной терапии» Это цитата из доклада о положении ЛГБТК-сообщества в России. Репрессии, тревога и беззащитность становятся «новой нормой» для квир-людей