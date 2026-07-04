The Telegraph: «яхту Путина» заметили возле Норвегии. Она может направляться в Мурманск

Яхту «Грейсфул», которую связывают с президентом РФ Владимиром Путиным, заметили у берегов Норвегии, пишет The Telegraph, ссылаясь на морские разведданные и спутниковые снимки.

«Грейсфул» по-прежнему движется в сопровождении российского эсминца и патрульного катера «Воевода». Палуба яхты, согласно спутниковым снимкам, накрыта антидроновыми сетями.

По словам высокопоставленного источника издания в НАТО, конвой находится под наблюдением альянса. Во время прохода через Балтийское море их сопровождали патрульные корабли ВМС Германии и Дании.

29 июня яхту и военные корабли заметили у берегов Дании. Ее местоположение отображалось, в частности, на сайте Marine Traffic. Там говорилось, что «Грейсфул» следует в Стамбул.

По данным The Telegraph, после выхода в Северное море 29 июня яхта перестала передавать данные о своем местоположении. При этом катер «Воевода» продолжал передавать свое местоположение, двигаясь вдоль побережья Норвегии на север. Предполагается, что яхта и конвой пройдут мимо норвежского Тромсё и затем отправятся в Мурманск.

Бывший британский военный атташе в Москве Джон Форман в комментарии газете связал перемещение яхты с тем, что судно хотят отвести дальше от зоны досягаемости украинских ударов.

82-метровая «Грейсфул» считается второй по величине яхтой (после 140-метровой «Шахерезады»), которой пользуется российский президент. Ранее ее несколько раз замечали в Сочи, когда там находился Путин. Стоимость яхты по разным оценкам составляет 100-120 миллионов долларов. Считается, что после войны ее переименовали в «Косатку».

Вторая «яхта Путина» — 71-метровая «Виктория» — по состоянию на 1 июля находилась в турецком Бодруме, следует из данных Marine Traffic. На ее перемещения журналисты обратили внимание после того, как у берегов Дании заметили «Грейсфул».