ФСБ обвинила жителя Краснодарского края в слежке за чиновниками в Сочи. Там находится резиденция Путина

ФСБ отчиталась, что задержала жителя Анапы, который, как утверждает ведомство, по заданию украинских спецслужб собирал информацию о военных и энергетических объектах на территории Краснодарского края.

Имя задержанного не называется. Известно, что он родился в 1980 году.

Как утверждает ФСБ, задержанный сотрудничал со Службой безопасности Украины. В рамках одного из заданий он должен был получить график поездок представителей органов власти и иностранных делегаций на режимные объекты в Сочи, а также данные о расположении объектов ПВО.

За какими чиновниками должен был следить задержанный, не уточняется.

Следователи ФСБ по Краснодарскому краю возбудили против жителя Анапы уголовное дело о госизмене (статья 275). Суд его арестовал.

В Сочи находится одна резиденции президента РФ — «Бочаров ручей». В марте стало известно, что Федеральная служба охраны предложила установить вокруг нее охранную зону площадью более трех квадратных километров.

Владимир Путин на протяжении своих первых двух сроков неоднократно принимал в «Бочаровом ручье» иностранных лидеров. В этом же здании с 2014 года Путин проводил регулярные совещания с руководством Минобороны. Однако с 2022 года эти встречи уже не проводились.