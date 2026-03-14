Вокруг сочинской резиденции Путина установят трехкилометровую охранную зону

Федеральная службы охраны предложила установить охранную зону площадью более трех квадратных километров вокруг резиденции президента РФ «Бочаров ручей» в Сочи. Соответствующий проект приказа ФСО размещен на портале нормативных актов, обратило внимание «Агентство».

Границы охранной зоны будут установлены как по земле, так и на море. Согласно проекту, внутри зоны будет нельзя строить вертолетные площадки, тиры, пейнтбольные и cтрайкобольные клубы, ремонтировать автомобили и мотоциклы, разводить животных, устраивать свалки и размещать «транспаранты-перетяжки».

Также в этой зоне запретят полеты беспилотников и якорную стоянку водного транспорта (за исключением одного участка набережной).

В приказе говорится, что ФСО должна возместить убытки от ограничения прав людей, которые живут на территории охранной зоны.

«Бочаров ручей» выполняет функции официальной резиденции президента РФ с 1991 года. Владимир Путин на протяжении своих первых двух сроков неоднократно принимал в «Бочаровом ручье» иностранных лидеров. В этом же здании с 2014 года Путин проводил регулярные совещания с руководством Минобороны. Однако с 2022 года эти встречи уже не проводились. В начале 2024 года в резиденции «Бочаров ручей» снесли главное здание, сообщал «Проект».

У Путина есть еще две официальных резиденции — в Ново-Огарево в Подмосковье и на Валдае. Рядом с валдайской резиденцией, как писал «Проект», построили дом для Алины Кабаевой, предполагаемой матери детей Путина. Помимо этого, у Путина есть дворец на мысе Идокопас на побережье Черного моря под Геленджиком, о строительстве которого подробно рассказал ФБК в 2021 году.