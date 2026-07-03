Фигурантов дела о подготовке покушения на Симоньян приговорили к срокам до 20 лет

Второй западный окружной военный суд в Москве приговорил к срокам от шести до 20 лет лишения свободы фигурантов дела об участии в ультраправой организации «National Socialism/White Power» ( ), двоих из которых обвиняли в подготовке покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

Всего по делу организации, признанной в России террористической, проходят 12 фигурантов (часть из них несовершеннолетние).

Их обвиняли в создании и участии в деятельности террористической организации, разбое и хулиганстве, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, разжигании ненависти и вражды по признакам национальности. Двоим фигурантам — Михаилу Балашову и Егору Савельеву — вменяли подготовку покушения на Симоньян.

Балашов и Савельев получили 20 лет и 15 лет лишения свободы соответственно. Первые четыре года они проведут в тюрьме, остальной срок — в колонии строго режима. Остальным фигурантам (в том числе несовершеннолетним) назначили от шести до 18 лет лишения свободы. Приговор они встретили возгласом «Слава Руси», передает корреспондент издания «Вот так».

«Осторожно, новости» пишут, что между близкими осужденных и журналистами произошел конфликт после оглашения приговора.

В июле 2023 года ФСБ отчиталась, что предотвратила покушение на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак (вскоре имя Собчак из дела пропало). Изначально спецслужба сообщал о задержании восьми подозреваемых, затем их число выросло до 12. По версии спецслужбы, убийство готовили члены неонацистской группировки, которым Служба безопасности Украины обещала по полтора миллиона рублей за каждое убийство.

«Медиазона» сообщала, что Михаила Балашова и Егора Савельвева избивали после задержания. Издание ссылалось на очевидца, который видел обвиняемых после задержания в отделе полиции на Новокузнецкой улице в Москве. По его словам, Балашов дал признательные показания, потому что «его так пиздили, что там вариантов больше нет». Егора Савельева, по словам собеседника «Медиазоны», пытали электрошокером.

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