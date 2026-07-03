Евросоюз ввел санкции против разработчиков яда, которым отравили Навального
Источник: Представительство ЕС в России
Власти ЕС включили в санкционный список пять российских ученых и одного военного, причастных к разработке химического оружия, включая яд эпибатидин. Это вещество обнаружили в организме убитого в колонии политика Алексея Навального.
Под санкции попали:
- Игорь Бабкин, начальник лаборатории в Научном центре «Сигнал»;
- Сергей Галан, старший научный сотрудник Научного центра «Сигнал»;
- Ольга Юдина, старший научный сотрудник Научного центра «Сигнал»;
- Алексей Аксенов, научный сотрудник Научного центра «Сигнал»;
- Ирина Деревягина, сотрудник Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии;
- Михаил Гуцалюк, полковник, начальник отдела организации научной работы в Военной академии радиационной, химической и биологической защиты.
В феврале Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды заявили, что Навальный был отравлен в российской колонии эпибатидином — ядом древесной лягушки. К такому выводу пришли независимо друг от друга исследователи, изучившие образцы биоматериалов политика. В МИД России выводы пяти стран об отравлении Навального эпибатидином назвали «информационным вбросом».