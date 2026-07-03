Евросоюз ввел санкции против разработчиков яда, которым отравили Навального

Власти ЕС включили в санкционный список пять российских ученых и одного военного, причастных к разработке химического оружия, включая яд эпибатидин. Это вещество обнаружили в организме убитого в колонии политика Алексея Навального.

Под санкции попали:

Игорь Бабкин, начальник лаборатории в Научном центре «Сигнал»;

Сергей Галан, старший научный сотрудник Научного центра «Сигнал»;

Ольга Юдина, старший научный сотрудник Научного центра «Сигнал»;

Алексей Аксенов, научный сотрудник Научного центра «Сигнал»;

Ирина Деревягина, сотрудник Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии;

Михаил Гуцалюк, полковник, начальник отдела организации научной работы в Военной академии радиационной, химической и биологической защиты.

В феврале Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды заявили, что Навальный был отравлен в российской колонии эпибатидином — ядом древесной лягушки. К такому выводу пришли независимо друг от друга исследователи, изучившие образцы биоматериалов политика. В МИД России выводы пяти стран об отравлении Навального эпибатидином назвали «информационным вбросом».

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Теперь понятно, как убили Алексея Навального. Его отравили эпибатидином — ядом южноамериканской лягушки К этому выводу независимо друг от друга пришли эксперты из пяти европейских стран, исследовавшие биоматериалы

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Теперь понятно, как убили Алексея Навального. Его отравили эпибатидином — ядом южноамериканской лягушки К этому выводу независимо друг от друга пришли эксперты из пяти европейских стран, исследовавшие биоматериалы