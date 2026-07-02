В Киеве 52 тысячи человек ночевали в метро из-за удара России. Так много еще не было

52,5 тысячи , в том числе 4,5 тысячи детей, укрывались на станциях городского метрополитена во время массированной атаки России в ночь на 2 июля, сообщили власти столицы Украины.

Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Как отмечает Киевский метрополитен, это самый высокий показатель за последние годы войны. Точный период там не указали.

Пресс-служба метро напомнила, что во время воздушной тревоги 46 подземных станций работают в режиме укрытия, все вестибюли открыты на вход.

При этом администрация метрополитена отметила, что тем, кто будет пережидать российские обстрелы в метро, нужно иметь при себе как минимум:

теплые вещи, одеяла и туристические коврики (средняя температура в укрытии составляет 17-18 градусов Цельсия, могут быть сквозняки),

личные лекарства и воду;

средства гигиены (влажные и сухие салфетки);

пеленки и пакетики для домашних животных.

Метрополитен рекомендовал жителям во время тревоги использовать центральные станции, поскольку обычно там меньше людей.

Российские войска в ночь на 2 июля нанесли массированный удар по Украине, в том числе по Киеву. Глава города Виталий Кличко назвал эту атаку самой крупной за все время большой войны.

Минобороны РФ заявило, что российские военные нанесли удар по военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса, а также аэродромам. Ведомство назвало атаку ответом «на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру» России.

В результате удара в Киеве повреждены и частично разрушены десятки зданий. По последним данным, погиб 21 человек, 85 пострадали. 3 июля в городе объявили днем траура.