Умер журналист Сергей Мингазов. У него было онкологическое заболевание. Суд отказался приостанавливать его дело о «фейках» про армию

Журналист Forbes Сергей Мингазов умер в возрасте 57 лет. О его смерти сообщил адвокат журналиста Константин Бубон.

Страница Сергея Мингазова в Instagram

У Мингазова было онкологическое заболевание. Близкая подруга его семьи рассказывала, что в феврале и марте 2026 года он перенес две операции, связанные с онкологическим заболеванием третьей стадии — ему удалили новообразование в кишечнике.

В апреле 2024 года Мингазова задержали по уголовному делу о «фейках» об армии из-за трех репостов, касающихся событий в украинской Буче, в его телеграм-канале «Хабаровская Мингазета» в 2022 году. В феврале 2025 года суд в Хабаровске приговорил Мингазова к 700 тысячам рублей штрафа. Обвинение запрашивало для него шесть лет лишения свободы.

Прокуратура подала апелляцию, по итогам рассмотрения которой суд увеличил штраф до 2,5 миллиона рублей. В декабре 2025 года кассация отправила дело на новое рассмотрение «за мягкостью приговора», как сообщил адвокат Мингазова. В конце июня защитник писал, что Мингазов прошел три курса химиотерапии, ему предстояло еще пять, однако суд отказался приостанавливать дело. Следующее заседание было назначено на 13 июля.

Сергей Мингазов родом из Хабаровска. Он работал ночным редактором в Forbes, а до этого сотрудничал с «Ведомостями» и «Коммерсантом». Во время протестов в Хабаровске в 2020 году Мингазов «был незаменимым помощником для коллег-журналистов», отмечает издание Faridaily.

Послушайте подкаст с Сергеем Мингазовым, в котором он рассказывал о победе на выборах в Хабаровске Михаила Дегтярева

подкасты На выборах в Хабаровске победил ставленник Кремля Михаил Дегтярев. Как это могло случиться после всех протестов за Фургала и при таком недовольстве властью? 34 минуты