Журналист Forbes Сергей Мингазов получил штраф по делу о «фейках» про армию. Прокуратура запрашивала для него шесть лет

Краснофлотский районный суд Хабаровска назначил журналисту Forbes Сергею Мингазову 700 тысяч рублей штрафа по делу о распространении «фейков» про армию (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК), пишет «Коммерсант».

По данным источника DVHAB, суд изменил Мингазову меру пресечения и вместо домашнего ареста назначил подписку о невыезде. Она будет отменена после вступления приговора в силу, а в течение 60 дней Мингазов должен будет выплатить штраф, рассказал источник издания.

Мингазову вменили три репоста о событиях в украинской Буче. По версии обвинения, таким образом он проявил «враждебное отношение к президенту и его окружению». Речь шла о репостах публикаций каналов Faridaily, журналиста Дмитрия Колезева и «Сибирь.Реалий». По одному из эпизодов он признал вину. «Коммерсант» пишет, что Мингазов раскаялся и попросил вынести приговор, не связанный с лишением свободы.

Гособвинение на заседании в начале февраля потребовало приговорить Сергея Мингазова к шести годам лишения свободы.

56-летнего Мингазова, работавшего в Forbes, а ранее сотрудничавшего с «Ведомостями» и «Коммерсантом», задержали в Хабаровске в апреле 2024 года. Поводом для преследования журналиста стали три репоста, которые он сделал в свой телеграм-канал «Хабаровская Мингазета» в 2022 году. Все они касались событий в украинской Буче. Суд отправил Мингазова под домашний арест.